نمو أرباح الجيزة للمقاولات المصرية 36% في 2013
القاهرة 20 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الجيزة العامة للمقاولات المصرية اليوم الخميس نمو صافي الربح 36.2 بالمئة في 2013 ونمو المبيعات 65 بالمئة.
وبلغ صافي ربح الشركة 28.158 مليون جنيه (4.045 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 20.678 مليون جنيه في 2012.
وزادت مبيعات الشركة إلى 423.92 مليون جنيه من 257.156 مليون في 2012.
وبحلول الساعة 0909 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 25 جنيها بانخفاض 0.4 بالمئة.
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