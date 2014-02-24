أرباح عامر جروب المصرية تهوى 79% في 2013

وأعلنت الشركة اليوم الإثنين في بيان إلى إدارة البورصة المصرية أن صافي الربح بلغ 31.996 مليون جنيه (4.6 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول الماضي مقابل 155.554 مليون جنيه في 2012.