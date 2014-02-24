مقدمة 1-أرباح عامر جروب المصرية تهوى 79% في 2013 والشركة توصي بتوزيع أرباح

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القاهرة 24 فبراير شباط (رويترز) - هوت أرباح مجموعة عامر القابضة(عامر جروب) المصرية 79.4 بالمئة في 2013 مع تراجع الايرادات 23.8 بالمئة.

وأوصت الشركة بتوزيع "ثلاثة قروش للسهم بالاضافة إلى نصف سهم مجاني لكل سهم.. (وذلك من خلال) توزيع جزء من الأرباح المرحلة نهاية 2012."

وأعلنت عامر جروب اليوم الإثنين في بيان إلى إدارة البورصة المصرية أن صافي الربح بلغ 31.996 مليون جنيه (4.6 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول الماضي مقابل 155.554 مليون جنيه في 2012.

وتستثمر المجموعة في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها سلسلة منتجعات بورتو في مصر إضافة إلى مراكز تسوق وفندقين خمسة نجوم.

وانخفضت الايرادات إلى 877.71 مليون جنيه من 1.152 مليار جنيه في 2012.

وتسعى عامر جروب لانشاء مشروعات منتجعات بورتو التي تشمل فنادق ومراكز تسوق ومطاعم في الاردن والمغرب.

وبحلول الساعة 0943 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 1.30 جنيه دون تغيير عن اغلاق أمس الأحد مستحوذا على أعلى قيم تداول خلال معاملات اليوم حتى الآن.