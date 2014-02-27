مقابلة- جهينة المصرية تتطلع بتفاؤل لعام 2014 بعد نمو طفيف في أرباح 2013

من إيهاب فاروق

القاهرة 27 فبراير شباط (رويترز) -

جهينة المصرية تتطلع بتفاؤل لعام 2014 بعد نمو طفيف في أرباح 2013

قال رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر إن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها وأرباحها خلال 2014 في حالة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وذلك بعد نمو طفيف في أرباح 2013.

وأضاف صفوان ثابت الرئيس التنفيذي لجهينة في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "الحمد لله على مبيعات وأرباح الشركة خلال 2013. حققنا هذه الأرقام في ظل ظروف غير طبيعية."

وكان ثابت يتحدث اليوم عقب الإعلان عن نمو أرباح الشركة المجمعة نحو واحد بالمئة والمبيعات نحو 15 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 328.33 مليون جنيه (47.2 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 325.4 مليون جنيه في 2012.

وتستفيد جهينة من الزيادة السكانية في مصر ومن أي تحسن في مستوى المعيشة للمواطنين.