مقدمة 1-أرباح جي.بي أوتو المصرية تهوى 41% في الربع/4

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القاهرة 4 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة جي.بي أوتو ‭‭‭‭‭أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في البورصة المصرية إن صافي الربح هبط 40.6 بالمئة في الربع الرابع من عام 2013 رغم نمو الإيرادات 19.8 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة مصر إن مجلس إدارتها وافق على عدم توزيع أرباح عن عام 2013.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 45.1 مليون جنيه (6.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 75.9 مليون جنيه في الربع المقابل من 2012.

وزادت الإيرادات 19.8 بالمئة إلى 2.819 مليار جنيه من 2.354 مليار جنيه في الربع الرابع من 2012.

وتعمل الشركة في تجميع وتوزيع السيارات بالشرق الأوسط وشمال افريقيا وتقوم باستيراد وتجميع وتوزيع سيارات الركوب هيونداي وجيلي في مصر والمركبات التجارية فولفو وميتسوبيشي.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 116 مليون جنيه في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 218 مليون جنيه في 2012.

وزادت الإيرادات إلى 9.130 مليار جنيه من 8.290 مليار جنيه في 2012.