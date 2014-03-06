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جلوبال تليكوم تخسر 749 مليون دولار في الربع/4

Thu Mar 6, 2014 8:40am GMT
 
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القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - سجلت جلوبال تليكوم شركة الاتصالات الدولية ومقرها مصر خسارة صافية في الربع الرابع قدرها 749 مليون دولار اليوم الخميس بزيادة 59 بالمئة على خسائر الفترة المقابلة من العام السابق.

وعزت الشركة - التي كان اسمها سابقا أوراسكوم تليكوم القابضة - تفاقم الخسائر إلى انخفاض أسعار صرف العملات وضغوط الإجراءات التنظيمية في العديد من البلدان التي تعمل فيها.

وانخفضت الإيرادات إلى 834 مليون دولار من 908 ملايين دولار في الفترة المقابلة من 2012.

وتملك مجموعة فيمبلكوم 51.9 بالمئة من أسهم جلوبال تليكوم.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 