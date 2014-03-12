أرباح مدينة نصر للإسكان تقفز 103% في 2013

القاهرة 12 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير اليوم الاربعاء إن صافي الربح قفز 102.6 بالمئة في 2013 بدعم من زيادة المبيعات 50 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمعة وفقا للبيانات التي نشرتها الشركة اليوم في صحيفة الأخبار 186.881 مليون جنيه(26.85 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 92.239 مليون في 2012.

وزادت مبيعات الشركة 50 بالمئة إلى 658.479 مليون جنيه من 438.965 مليون في 2012.

وكانت الشركة قالت في بيان إلى البورصة المصرية بداية مارس اذار إن مبيعاتها خلال 2013 بلغت 800 مليون جنيه.