هبوط أرباح أوراسكوم للاتصالات المصرية 69.5% في 2013
القاهرة 13 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة أن صافي الربح تراجع 69.5 بالمئة في 2013.
وبلغ صافي الربح المجمع للشركة المصرية وفقا لبيانتها التي نشرت اليوم في صحيفة (العالم اليوم) 1.119 مليار جنيه (161 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 3.670 مليار في 2012.
كانت أوراسكوم للاتصالات باعت 29 بالمئة من أسهم موبينيل المصرية إلى فرانس تليكوم في 2012 بسعر 202.50 جنيه للسهم.
وتملك أوراسكوم للاتصالات حاليا خمسة بالمئة من أسهم موبينيل بينما تحوز فرانس تليكوم نحو 94 بالمئة.
(الدولار = 6.96 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق)
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