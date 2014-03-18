Wed 9 Aug 2017 | 7:33 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ملخص-صافي ربح النساجون الشرقيون المصرية 369.12 مليون جنيه في 2013

Tue Mar 18, 2014 8:26am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 18 مارس آذار (رويترز) - شركة النساجون الشرقيون المصرية:

* صافي ربح النساجون الشرقيون المصرية 369.12 مليون جنيه في 2013 مقارنة مع 285.09 مليون في 2012.

* مبيعات النساجون الشرقيون 5.521 مليار جنيه في 2013 ارتفاعا من 4.894 مليار في 2012.

* بيان: النساجون الشرقيون توزع جنيهين للسهم أرباحا نقدية عن عام 2013.

* مجلس ادارة النساجون الشرقيون يوافق مبدئيا على تجزئة السهم إلى 5 أسهم.

* (تغطية صحفية نادية الجويلي)
 