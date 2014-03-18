ملخص-صافي ربح النساجون الشرقيون المصرية 369.12 مليون جنيه في 2013
القاهرة 18 مارس آذار (رويترز) - شركة النساجون الشرقيون المصرية:
* صافي ربح النساجون الشرقيون المصرية 369.12 مليون جنيه في 2013 مقارنة مع 285.09 مليون في 2012.
* مبيعات النساجون الشرقيون 5.521 مليار جنيه في 2013 ارتفاعا من 4.894 مليار في 2012.
* بيان: النساجون الشرقيون توزع جنيهين للسهم أرباحا نقدية عن عام 2013.
* مجلس ادارة النساجون الشرقيون يوافق مبدئيا على تجزئة السهم إلى 5 أسهم.
* (تغطية صحفية نادية الجويلي)
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