نمو أرباح مصر الجديدة للإسكان 37% في 9 أشهر

القاهرة 15 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مصر الجديدة للإسكان والتعمير اليوم الثلاثاء نمو صافي الأرباح 37.3 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2013-2014 بدعم من نمو الإيرادات 17 بالمئة.