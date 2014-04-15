نمو أرباح مصر الجديدة للإسكان 37% في 9 أشهر
القاهرة 15 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مصر الجديدة للإسكان والتعمير اليوم الثلاثاء نمو صافي الأرباح 37.3 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2013-2014 بدعم من نمو الإيرادات 17 بالمئة.
وبلغ صافي ربح الشركة 122.467 مليون جنيه (17.5 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى نهاية مارس آذار مقابل 89.165 مليون قبل عام.
وزادت المبيعات 17 بالمئة إلى 245.119 مليون جنيه من 209.442 مليون.
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