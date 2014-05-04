Wed 9 Aug 2017 | 7:34 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تراجع أرباح مصر لصناعة الكيماويات 46% في 9 أشهر

Sun May 4, 2014 8:32am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 4 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مصر لصناعة الكيماويات اليوم الأحد هبوط صافي الربح 46.3 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2013-2014.

وبلغ صافي ربح الشركة 23.799 مليون جنيه (3.39 مليون دولار) في الأشهر التسعة حتى 31 مارس آذار مقابل 44.289 مليون جنيه قبل عام.

وانخفضت مبيعات الشركة 18 بالمئة إلى 121.65 مليون جنيه.

يبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه موزعا على 50 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 7.0075 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 