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تراجع صافي ربح سيدي كرير المصرية 27.8% في الربع/1

Tue May 6, 2014 2:28pm GMT
 
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القاهرة 6 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية اليوم الأربعاء تراجع صافي أرباحها 27.8 بالمئة في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة إن أرباحها الصافية بلغت 228.78 مليون جنيه (32.6 مليون دولار) انخفاضا من 316.79 مليون جنيه قبل عام بحسب أرقام غير مدققة.

وتراجعت إيرادات الشركة 16.2 بالمئة إلى 599.84 مليون جنيه في الربع الأول مقارنة مع 716.04 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2013.

وتعمل الشركة في إنتاج البتروكيماويات وتصنيع خطوط الأنابيب وتنتج الايثيلين والبولي إيثيلين والبيوتين.

(الدولار = 7.0150 جنيه مصري) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 