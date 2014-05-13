أرباح المصرية للاتصالات تهبط 36% في الربع/1

القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد هبوط صافي الربح 36 بالمئة في الربع الأول من هذا العام بعد تراجع الإيرادات 5.6 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع وفقا للبيانات التي نشرتها الشركة اليوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني 549 مليون جنيه(77.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار مقابل 858 مليونا قبل عام.

وقالت الشركة في مطلع مايو ايار إن مجلس إدارة الشركة وافق على سداد 2.5 مليار جنيه مقابل الحصول على ترخيص خدمات المحمول بدون ترددات.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وانخفضت إيرادات الشركة 5.6 بالمئة 2.564 مليار جنيه من 2.717 مليار قبل عام.

وقال محمد النواوي الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات في البيان الصحفي إن السيولة المتاحة في الشركة بنهاية مارس اذار بلغت 6.305 مليار جنيه.

وذكرت الشركة أن حصتها من أرباح فودافون مصر خلال الربع الاول من هذا العام بلغت 154 مليون جنيه.

وتملك المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45 بالمئة في فودافون.