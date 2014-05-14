أرباح حديد عز المصرية تقفز 113% في 2013

القاهرة 14 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن صافي الربح قفز 113 بالمئة في 2013 بدعم من نمو المبيعات 7.5 بالمئة.

وبلغ صافي الربح المجمع لحديد عز 532.635 مليون جنيه (75.5 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 250.396 مليون في 2012.

وأظهرت النتائج أن صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 134 مليون جنيه في 2013 ارتفاعا من ثمانية ملايين في العام السابق.

وزادت مبيعات الشركة 7.5 بالمئة إلى 21.294 مليار جنيه من 19.799 مليار في 2012.

وقال بول شكيبان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حديد عز معلقا على النتائج "في 2013 عانينا في مصر من اضطرابات سياسية وتباطؤ اقتصادي للسنة الثالثة على التوالي بالتزامن مع ضعف عام في سوق الحديد العالمية. رغم تلك الظروف المعاكسة استطعنا تحقيق أداء تشغيلي ممتاز وتحسين ربحيتنا وتدبير التمويل لإعادة إطلاق خطتنا الاستثمارية."

وأضاف قائلا "نواصل تطبيق الخطة الصناعية الاستراتيجية التي كانت مفتاح نجاحنا على مدى العشرين عاما الأخيرة."

وتبلغ حصة حديد عز من السوق المحلية نحو 60 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.