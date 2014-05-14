مقدمة 1-نمو أرباح مجموعة طلعت مصطفى المصرية 15% في الربع/1

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14 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة اليوم الاربعاء نمو صافي أرباحها 15.35 بالمئة في عام الربع الأول من 2014.

وبلغ صافي الربح المجمع 160.8 مليون جنيه (22.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر مقابل 139.4 مليون في 2012.

وبحلول الساعة 0838 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 8.92جنيه بارتفاع 0.79 بالمئة.

وانخفضت إيرادات الشركة 25.1 بالمئة إلى 1.139 مليار جنيه مقابل 1.521 في الربع الأول 2013.

ولم تذكر الشركة أسباب انخفاض الايردات رغم نمو المبيعات.

وقالت الشركة إن مبيعاتها زادت نحو 25.1 بالمئة في الربع الأول لتبلغ 2.214 مليار جنيه من 1.77 مليار جنيه في الربع الأول من 2013.

ومن أبرز مشروعات الشركة في القاهرة مشروع "مدينة الرحاب" ومشروع "مدينتي" الذي يقام على مساحة ثمانية الاف فدان.