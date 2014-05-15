هبوط أرباح سنتامين للذهب في الربع/1 مع انكماش الإنتاج

لندن 15 مايو أيار (رويترز) - أعلنت سنتامين لاستخراج الذهب التي تتركز أعمالها في مصر اليوم الخميس تراجع الأرباح الأساسية بنسبة 58 بالمئة متأثرة بانخفاض الإنتاج في منجمها الرئيسي منجم السكري.

وقالت سنتامين إن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون تراجعت إلى 34.3 مليون دولار في ربع السنة المنتهي 31 مارس آذار من 81.7 مليون دولار قبل عام.