أرباح راية القابضة المصرية تقفز 54% في الربع/1

القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬أظهرت نتائج أعمال راية القابضة للتكنوبوجيا أن صافي الربح قفز 53.8بالمئة في الربع الأول من العام بدعم من نمو المبيعات 8.1 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المصرية 3.343 مليون جنيه (0.470 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 2.174 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 8.1 بالمئة إلى 841.095 مليون جنيه من 777.746 مليون في الربع الأول من 2013.