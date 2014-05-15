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أرباح بلتون المالية المصرية تهبط 45% في الربع/1

Thu May 15, 2014 9:34am GMT
 
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القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة المصرية أن صافي الربح هبط 45.2 بالمئة في الربع الأول من العام.

وبلغ صافي الربح المجمع 4.126 مليون جنيه (0.581 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 7.531 مليون جنيه قبل عام.

ويتبع بلتون نحو 18 شركة متخصصة في أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

ونزلت إيرادات الشركة 32.9 بالمئة في الربع الأول إلى 16.271 مليون جنيه من 24.256 مليون قبل عام.

(الدولار = 7.1049 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 