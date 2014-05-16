سنتامين للذهب تبدأ دفع توزيعات هذا العام

16 مايو أيار (رويترز) - قالت سنتامين لاستخراج الذهب اليوم الجمعة إنها تنوي البدء في دفع توزيعات أرباح نقدية خلال السنة المالية الحالية.

وقالت الشركة التي تستخرج الذهب من منجمها الرئيسي منجم السكري في مصر إنها ستعلن عن أول توزيع عندما تصدر النتائج المالية المرحلية.

وقالت سنتامين التي تعلن النتائج منتصف أغسطس آب إنها تستهدف الموافقة على توزيعات سنوية تعادل 15 إلى 30 بالمئة من صافي التدفق النقدي للشركة بعد التكاليف الرأسمالية ودفع حصة الأرباح المستحقة للحكومة المصرية.

وارتفعت أسهم سنتامين اثنين بالمئة بعد الإعلان ثم عكست اتجاهها لتصبح منخفضة 0.8 بالمئة عند 61.30 بنس في الساعة 1056 بتوقيت جرينتش ببورصة لندن اليوم.

وكتب المحللون لدى إنفستك للأوراق المالية في مذكرة "تأكيد أول توزيع نقدي مرحلي هذا العام نبأ جيد لكن الحجم المرجح ... للتوزيعات سيكون أقل عما كنا نأمله."