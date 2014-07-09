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نمو إنتاج سنتامين من الذهب في الربع/2

Wed Jul 9, 2014 6:41am GMT
 
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9 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة سنتامين لاستخراج الذهب نموا نسبته تسعة بالمئة في الإنتاج خلال الربع الثاني من العام بعد أن تمكنت من حل مشكلات متعلقة بالتشغيل أثرت على إنتاجها في الربع الأول.

وقالت الشركة إن إنتاجها من الذهب ارتفع إلى 81 ألفا و281 أوقية (أونصة) في الربع المنتهي في 30 يونيو حزيران.

وتدير سنتامين منجم السكري في مصر وهو المنجم الوحيد المنتج للشركة.

وأبقت سنتامين على تقديراتها لإنتاج العام بأكمله عند 420 ألف أوقية من الذهب. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 