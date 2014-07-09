مقدمة 1-إنتاج سنتامين من الذهب ينخفض 13% في الربع/2 على أساس سنوي

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9 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة سنتامين لاستخراج الذهب عن تراجع انتاجها 13 في المئة في الربع الثاني على الرغم من استمراها في التوسع في منجمها الوحيد المنتج في مصر.

وقالت الشركة إن إنتاجها من الذهب ارتفع إلى 81 ألفا و281 أوقية (أونصة) في الربع الثاني بزيادة تسعة في المئة عن الربع الأول لكنه انخفض على أساس سنوي. وتخوض الشركة نزاعات قانونية ومسائل متعلقة بالتشغيل في منجم السكري بمصر.

ونزل سهم سنتامين نحو ثلاثة بالمئة إلى 66.70 بنس في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في بورصة لندن.

وأبقت سنتامين على تقديراتها لإنتاج العام بأكمله عند 420 ألف أوقية من الذهب.

وقالت مؤسسة نوميس في مذكرة بحثية للعملاء "ستكون الصورة أوضح في الثالث...لذا نحتفظ بالحكم الآن. بشكل عام (الربع الثاني) كان أضعف لكن المؤشرات تشير إلى اتجاه صعودي مع مخاطر في التسليم."

وذكر جون بيرجثيل المحلل لدى سيتي جروب أنه يتعين على سنتامين انتاج نحو 133 ألف أوقية في المتوسط في كل ربع من النصف الثاني من العام للوصول إلى مستوى الانتاج المستهدف.

وقال بيرجثيل في مذكرة بحثية "إذا ما حدث أي تباطؤ في عملية التوسع فمن المستبعد الوفاء بهذا الهدف."