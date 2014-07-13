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تراجع أرباح أموك المصرية 14% في 2013-2014

Sun Jul 13, 2014 9:25am GMT
 
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القاهرة 13 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المصرية اليوم الأحد هبوط صافي الربح 14.35 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.

وبلغ صافي ربح الشركة 701.12 مليون جنيه (98.1 مليون دولار) في عام حتى 30 يونيو حزيران مقابل 818.64 مليون جنيه في السنة السابقة.

وتزود أموك السوق المحلية في مصر بجانب من حاجاتها من المنتجات البترولية وخاصة السولار واسطوانات الغاز.

وزادت مبيعات الشركة 2.7 بالمئة في 2013-2014 إلى 8.69 مليار جنيه من 8.46 مليار.

(الدولار = 7.15 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق هاتف 0020225783292 - تحرير أحمد إلهامي)
 