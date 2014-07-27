نمو أرباح شيني المصرية 14% في 2013-2014

القاهرة 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني) المصرية اليوم الأحد أن صافي الربح زاد 13.6 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.

وبلغ صافي الربح 29.541 مليون جنيه (4.13 مليون دولار) في عام حتى 30 يونيو حزيران مقابل 26.002 مليون في 2012-2013.

وزادت مبيعات الشركة 7.2 بالمئة إلى 186.277 مليون جنيه في 2013-2014 مقابل 173.757 مليون في السنة السابقة.