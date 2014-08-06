هبوط أرباح جهينة للصناعات الغذائية المصرية في الربع/2

القاهرة 6 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت جهينة للصناعات الغذائية أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر أن صافي ربحها انخفض في الربع الثاني من العام وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار الحليب وزيادة الإنفاق على المبيعات والتوزيع.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء إن ارتفاع تكلفة المنتجات المباعة بنحو 12 في المئة طغى على زيادة بلغت ستة في المئة في المبيعات. وبلغ صافي ربح جهينة 40 مليون جنيه مصري (5.59 مليون دولار) في الربع الثاني بانخفاض 67 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت جهينة في بيان "تراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني تحت وطأة ارتفاع أسعار المواد الخام وخاصة الحليب مع تمرير هذه الزيادة إلى المستهلك بصورة تدريجية."

وكانت الشركة قد أرجعت أيضا سبب هبوط صافي الربح في الربع الأول من العام إلى ارتفاع أسعار الحليب.

واستثمرت جهينة 283 مليون جنيه في مصنع جديد لانتاج اللبن (الزبادي) في إطار خطة قوامها 400 مليون جنيه لزيادة الإنتاج وتطوير شبكة مبيعاتها هذا العام.