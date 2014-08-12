مقدمة 1-أرباح عامر جروب المصرية تقفز 169.5% في النصف/1

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القاهرة 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لمجموعة عامر القابضة (عامر جروب) المصرية قفزة 169.5 بالمئة في أرباح النصف الأول من 2014.

وأعلنت الشركة اليوم الخميس في بيان إلى إدارة البورصة المصرية أن صافي الربح المجمع بلغ 44.385 مليون جنيه (6.21 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى يونيو حزيران مقابل 16.468 مليون جنيه قبل عام.

وتستثمر المجموعة في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها سلسلة منتجعات بورتو في مصر إضافة إلى مراكز تسوق وفندقين خمسة نجوم.

وزادت مبيعات الشركة 54.2 بالمئة إلى 674.802 مليون جنيه من 437.568 مليون جنيه في النصف الأول من 2013.

وبحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 1.40 جنيه دون تغيير عن إغلاق امس الاثنين.

وارتفعت أرباح الربع الثاني من السنة إلى 42.358 مليون جنيه من 1.115 مليون قبل عام.

وزادت المبيعات للفترة ذاتها إلى 436.970 مليون جنيه من 222.279 مليون.