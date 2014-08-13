ملخص-صافي ربح ليسيكو مصر 50.325 مليون جنيه في الربع/2
القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - ليسيكو مصر:
- صافي الربح المجمع 50.325 مليون جنيه في الربع الثاني من العام مقابل 33.865 مليون قبل عام.
- المبيعات 425.428 مليون جنيه في الربع الثاني مقابل 399.990 مليون قبل عام.
- صافي الربح 85.572 مليون جنيه في النصف الأول من السنة مقابل 49.297 مليون جنيه قبل عام.
- المبيعات 809.181 مليون جنيه في النصف الأول مقابل 731.874 مليون قبل عام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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