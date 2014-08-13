مصحح-إيرادات الكوابل البحرية تدعم نمو أرباح المصرية للاتصالات 11% في الربع/2

(لتصحيح رقم الارباح للربع/2 وفقا لبيان تلقته رويترز من مكتب الشركة في لندن)

من إيهاب فاروق

القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد اليوم الأربعاء إن إيرادات الكوابل البحرية ستكون عاملا مهما لدعم النمو في المستقبل بعدما ساهمت في نمو الأرباح بنسبة 11 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.

وأضافت المصرية للاتصالات في بيان صحفي أرسله مكتبها في لندن إلى رويترز أن صافي الربح بلغ 994 مليون جنيه في الربع الثاني بارتفاع 11 بالمئة عن الربع المقابل من 2013.

وفي وقت سابق من اليومأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للمصرية للاتصالات وفقا للبيانات التي نشرتها الشركة على البورصة المصرية وبورصة لندن أن صافي الربح زاد 14.3 بالمئة في الربع الثاني بدعم من نمو للإيرادات بلغ 39.5 بالمئة. واشارت تلك النتائج الي ان صافي الربح المجمع بلغ 1.024 مليار جنيه (143 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 895.560 مليون قبل عام.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات محمد النواوي في مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة "السبب الرئيسي في نمو الأرباح والإيرادات خلال الربع الثاني هو القفزة الكبيرة في إيرادات الكوابل البحرية لتصل إلى 998.773 مليون جنيه مقابل 194.935 مليون قبل عام وإلى نحو 1.096 مليار جنيه في النصف الأول مقابل 288.025 مليون قبل عام."

وأضاف قائلا "الكوابل التي خدمت آسيا والصين هي السبب الرئيسي في تحقيق قفزة الإيرادات."

والمصرية للاتصالات هي المشغل الوحيد للوصلات الأرضية عبر مصر لكوابل الانترنت البحرية التي تربط أوروبا بأفريقيا وآسيا.