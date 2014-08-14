نمو أرباح طلعت مصطفى المصرية 12% في النصف/1

القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة نمو صافي أرباحها 12 بالمئة في النصف الأول من 2014.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضريبة وحقوق الأقلية 351.543 مليون جنيه (49.2 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 312.755 مليون في النصف الأول من 2013.

وزادت إيرادات الشركة عشرة بالمئة إلى 2.663 مليار جنيه مقابل 2.418 في النصف الأول 2013.

وقالت الشركة إن مبيعاتها من جميع المشاريع زادت نحو 19.56 بالمئة في النصف الأول لتبلغ 4.144 مليار جنيه من 3.466 مليار جنيه قبل عام.

ومن أبرز مشروعات الشركة في القاهرة مشروع مدينة الرحاب ومشروع مدينتي الذي يقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.