العز الدخيلة المصرية تتكبد خسارة في الربع/2

القاهرة 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة العز الدخيلة للصلب-الاسكندرية اليوم الاثنين تكبد خسارة في الربع الثاني من العام.

وبلغ صافي الخسارة المجمعة 26.355 مليون جنيه (3.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع صافي ربح 321.195 مليون جنيه قبل عام.

وانخفضت مبيعات الشركة في الربع الثاني 12.2 بالمئة إلى 3.733 مليار جنيه من 4.250 مليار.

وهوت أرباح الشركة في الستة أشهر الأولى من العام 94.5 بالمئة إلى 38.649 مليون جنيه من 705.264 مليون قبل عام.

ونزلت المبيعات 9.6 بالمئة إلى 7.568 مليار جنيه من 8.368 مليار قبل عام.