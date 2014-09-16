نمو إيرادات القلعة المصرية في النصف/1 وتفاقم صافي خسائرها

القاهرة 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت شركة القلعة المصرية الاستثمارية اليوم الثلاثاء نمو إيراداتها بنسبة 33 بالمئة في النصف الأول من عام 2014 بينما تفاقم صافي خسائرها بعد خصم حقوق الأقلية 11 بالمئة بسبب عوامل من بينها تأثير مصروفات الفائدة وفروق أسعار الصرف.

وقالت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن صافي الخسائر في النصف الأول بلغ 410.6 مليون جنيه نتيجة بعض التحديات غير التشغيلية من ارتفاع مصروفات الفائدة وكذلك خسائر أسعار الصرف وخسائر مشروع ديزانبوليس.

وأضافت أن إيرادات النصف الأول زادت 33 بالمئة إلى 2.9 مليار جنيه.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك واستهلاك الدين قدرها 210.2 مليون جنيه مقابل خسائر تشغيلية 141.5 مليون في النصف الأول من 2013.

وتبلغ قيمة استثمارات القلعة نحو 9.5 مليار دولار وتركز في العمل على قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والاسمنت والإنشاءات.