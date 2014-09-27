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ايرادات قناة السويس المصرية 510 ملايين دولار في اغسطس بزيادة 12% على أساس سنوي

Sat Sep 27, 2014 12:40pm GMT
 
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القاهرة 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت بوابة معلومات مصر اليوم السبت إن إيرادات قناة السويس بلغت 510 ملايين دولار في اغسطس آب بزيادة 12 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي.

والقناة أسرع ممر للشحن البحري بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة لمصر.

وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية مهاب مميش اعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن إيرادات القناة بلغت 508 ملايين دولار في أغسطس آب لتسجل أعلى مستوى شهري في تاريخها. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
 