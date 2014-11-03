مقدمة 1-قفزة كبيرة لأرباح عامر جروب المصرية في الربع/3

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القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لمجموعة عامر القابضة (عامر جروب) المصرية قفزة كبيرة لأرباح الشركة في الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من 2014.

وأعلنت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة المصرية اليوم الاثنين أن صافي الربح المجمع بلغ 172.577 مليون جنيه (24.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 2.166 مليون جنيه قبل عام.

وجاءت القفزة الكبيرة في أرباح الشركة من نمو الإيرادات لأكثر من أربعة أمثالها في الربع الثالث إلى 963.885 مليون جنيه.

وبحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 1.21 جنيه دون تغيير عن إغلاق أمس الأحد.

وأظهرت قائمة الدخل المجمعة أن صافي أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من 2014 بلغت 216.962 مليون جنيه (30.3 مليون دولار) مقابل 18.634 مليون قبل عام.

وقفزت الإيرادات 151.6 بالمئة إلى 1.638 مليار جنيه من 651.814 مليون في التسعة أشهر الأولى من 2013.

وقالت عامر في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن مبيعاتها قفزت 59 بالمئة إلى 3.364 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2014 وإنها سلمت 2285 وحدة عقارية في تلك الفترة في عدة مشروعات.

وتستثمر المجموعة في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها سلسلة منتجعات بورتو في مصر إضافة إلى مراكز تسوق وفندقين خمسة نجوم.

وقالت عامر جروب إن أرصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية بلغت 7.457 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 6.039 مليار في ديسمبر كانون الأول "حيث سيتم الاعتراف بها كإيرادات خلال السنوات الثلاث القادمة بإذن الله."