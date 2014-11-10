ملخص-صافي ربح جي.بي أوتو المصرية 71.938 مليون جنيه في الربع/3

القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - جي.بي أوتو:

- صافي الربح المجمع 71.938 مليون جنيه في الربع الثالث من السنة مقابل 20.298 مليون قبل عام.

- صافي الربح المجمع 207.062 مليون جنيه في تسعة أشهر مقابل 119.045 مليون قبل عام.

- المبيعات المجمعة 3.081 مليار جنيه في الربع الثالث مقابل 2.058 مليار قبل عام.