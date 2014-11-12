مقدمة 1-أرباح المصرية للاتصالات تهوى 61% في الربع/3

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القاهرة 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - دفعت زيادة تكاليف النشاط والتمويل وفروق العملة نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد إلى الهبوط 61.3 بالمئة في الربع الثالث من عام 2014.

وبلغ صافي الربح المجمع وفقا للبيانات التي نشرتها الشركة اليوم الأربعاء على موقعها الالكتروني 251.93 مليون جنيه (35.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 650.83 مليون قبل عام.

وتراجعت ربحية السهم 60.5 بالمئة إلى 0.15 جنيه من 0.38 جنيه قبل عام.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة أن تكاليف النشاط زادت 15.4 بالمئة إلى 1.732 مليار جنيه من 1.501 مليار قبل عام وهو ما عزته الشركة إلى "زيادة تكلفة المكالمات الصادرة لشركات المحمول بمبلغ 40.64 مليون جنيه."

وزادت تكاليف التمويل بنحو 123.25 بالمئة في الربع الثالث لتبلغ 82.684 مليون جنيه من 37.036 مليون قبل عام.

وقالت الشركة إن حصتها من أرباح فودافون مصر زادت في الربع الثالث إلى 227.87 مليون جنيه من 217.98 مليون قبل عام.

وتملك المصرية للاتصالات نحو 45 بالمئة في فودافون مصر لكنها ستكون ملزمة بالتخارج منها خلال عام من بدء تقديمها خدمة المحمول.