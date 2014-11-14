مقدمة 1-تراجع الطلبيات الجديدة بوحدة الإنشاءات لشركة أو.سي.آي

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أمستردام 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت أو.سي.آي ان.في المصرية للإنشاءات والكيماويات والأسمدة اليوم الجمعة تراجع الطلبيات بوحدتها للإنشاءات 15 بالمئة في الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق وذلك قبيل خطة لإدراجها كشركة منفصلة.

وقالت الشركة المدرجة في أمستردام اليوم الجمعة إن قيمة طلبيات الإنشاء الجديدة انخفضت إلى 1.5 مليار دولار في الربع الثالث من 1.8 مليار دولار في الربع السابق فيما يرجع إلى انخفاض الطلب في أنشطة الأسمدة لأو.سي.آي.

لكن الطلبيات من عملاء يمثلون أطرافا ثالثة ارتفعت إلى 1.1 مليار دولار من 850 مليون دولار في الربع الثاني.

وقالت الشركة أيضا إنها جنبت مخصصات قدرها 188 مليون دولار تحسبا لما سيسفر عنه الخلاف بشأن مشروع مركز السدرة الطبي في قطر الذي ألغته الجهة المالكة مؤسسة قطر.

وقالت إن المسألة أحيلت إلى القضاء البريطاني للتحكيم.

وقالت أو.سي.آي إنها خفضت قيمة أصول معينة لمجموعة الهندسة والإنشاءات بمقدار 129 مليون دولار بسبب إلغاء المشروع.

وقالت الشركة التي نقلت إدراجها الرئيسي من القاهرة إلى أمستردام العام الماضي إن فصل وحدة الإنشاءات سيحسن فرص النمو لكل من النشاطين الناتجين عن التقسيم.

وستدرج الشركة الجديدة في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة تحت اسم أوراسكوم للإنشاء وسيقتصر عمل أو.سي.آي عندئذ على الكيماويات والأسمدة وستظل مدرجة في أمستردام.