أرباح الجيزة للمقاولات المصرية تقفز 69% في 9 أشهر

القاهرة 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الجيزة العامة للمقاولات المصرية اليوم الثلاثاء أن صافي الربح قفز 69 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من 2014.

وبلغ صافي ربح الشركة 36.902 مليون جنيه (5.2 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 21.840 مليون جنيه قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 59 بالمئة إلى 471.310 مليون جنيه من 296.913 مليون في الفترة المقابلة من 2013 .