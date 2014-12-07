مقدمة 1-القلعة المصرية تقلص صافي خسائرها 67% في الربع/3 على أساس فصلي

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القاهرة 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة القلعة المصرية إنها نجحت في تقليص خسائرها بنسبة 67 بالمئة في الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق لتصل إلى 59.6 مليون جنيه (8.34 مليون دولار).

وتدير القلعة -وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر- أصولا بقيمة حوالي 9.5 مليار دولار منها عشرات الشركات الموجودة بشكل رئيسي في مصر وشرق وشمال أفريقيا. وأسهم القلعة مدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.

وقالت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن إيرادات الربع الثالث زادت 11 بالمئة على أساس فصلي لتبلغ 1.7 مليار جنيه مع تسجيل أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 257.9 مليون جنيه بزيادة 39 بالمئة خلال نفس الفترة.

وتوقع أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أن تبلغ الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ما بين 600 و650 مليون جنيه بنهاية عام 2014 وأن ترتفع "بصورة كبيرة" في 2015 .

وأضاف البيان أن القلعة "تعمل على خفض المديونيات بنهاية العام الجاري وتتوقع تحقيق زيادة كبيرة بالأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك خلال عام 2015 مع التحول إلى الربحية خلال عام 2016 ."

وتضاعفت الأرباح التشغيلية للقلعة قبل خصم الضرائب والفوائد إلى مثليها خلال نفس الفترة لتبلغ 120.6 مليون جنيه.

وفي أول تسعة أشهر من عام 2014 بلغت إيرادات القلعة 4.65 مليار جنيه بزيادة 34 بالمئة مقابل 3.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.