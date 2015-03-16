‭صافي ربح عامر جروب المصرية ‬ في 2014 يقفز نحو سبعة أمثال مستواه

الرياض 16 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) المصرية قفزة كبيرة لصافي ربح الشركة في 2014 بدعم من نمو الإيرادات.

وقالت الشركة اليوم الاثنين في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 246.5 مليون جنيه (32.3 مليون دولار) في 2014 مقابل 32 مليونا في 2013 بزيادة 671 بالمئة.

وقفزت إيرادات الشركة 147 بالمئة خلال 2014 لتصل إلى 2.2 مليار جنيه في 2014 من 877.7 مليون جنيه في 2013.

وتستثمر المجموعة في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها سلسلة منتجعات بورتو في مصر إضافة إلى مراكز تسوق وفندقين خمسة نجوم.