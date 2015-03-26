صافي ربح نايل سات المصرية يقفز 59% في 2014
القاهرة 26 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) اليوم الخميس أن صافي أرباحها قفز 58.6 بالمئة في العام الماضي مقارنة مع 2013 بدعم من نمو إيرادات النشاط 6.5 بالمئة.
وقالت نايل سات في بيان إلى البورصة المصرية إن أرباحها الصافية بلغت 73.85 مليون دولار في 2014 مقابل 46.57 مليون دولار في العام السابق.
وزادت إيرادات الشركة المتخصصة في إنشاء وتملك النظم الفضائية والأقمار الصناعية إلى 192.61 مليون دولار في العام الماضي من 180.91 مليون دولار في 2013. (تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير سها جادو)
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