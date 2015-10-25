ارتفاع صافي ربح مصر للأسمنت قنا 21.5% في الربع/3

القاهرة 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج شركة مصر للأسمنت قنا اليوم الأحد أن صافي أرباحها ارتفع 21.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام ليبلغ 84.3 مليون جنيه (10.5 مليون دولار).

وقالت الشركة في إشعار للبورصة المصرية اليوم الأحد إن صافي الربح بعد الضريبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول بلغ 231.5 مليون جنيه بانخفاض 4.8 بالمئة.

ولم تعلن مصر للأسمنت قناالنتائج الفصلية ولكن رويترز حسبت أرباح الربع الثالث بناء على البيانات السابقة للشركة وهي من كبرى شركات صناعة الأسمنت في مصر.

وانخفضت إيرادات الأشهر التسعة الأولى من العام 1.43 بالمئة إلى 822.4 مليون جنيه.

واستقر سهم الشركة دون تغير عند 85 جنيها في معاملات البورصة المصرية اليوم.