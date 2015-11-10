صافي ربح التجاري الدولي مصر يقفز 37% في الربع/3

القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك التجاري الدولي في مصر اليوم الثلاثاء إنه حقق ربحا صافيا في الربع الثالث قدره 1.33 مليار جنيه (165.63 مليون دولار) بزيادة 37 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي عندما بلغ الربح الصافي 972.086 مليون جنيه.