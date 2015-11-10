صافي ربح التجاري الدولي مصر يقفز 37% في الربع/3
القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك التجاري الدولي في مصر اليوم الثلاثاء إنه حقق ربحا صافيا في الربع الثالث قدره 1.33 مليار جنيه (165.63 مليون دولار) بزيادة 37 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي عندما بلغ الربح الصافي 972.086 مليون جنيه.
وقال البنك وهو أكبر البنوك المدرجة في البلاد إن إيرادات الربع الثالث قفزت 28 بالمئة إلى 2.61 مليار جنيه مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
(الدولار = 8.03 جنيه مصري) (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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