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تراجع صافي ربح مدينة نصر للإسكان المصرية إلى 154.37 مليون جنيه في 9 شهور

Wed Nov 11, 2015 9:58am GMT
 
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القاهرة 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المصرية في بيان اليوم الأربعاء إن صافي أرباحها في أول تسعة أشهر من العام بلغ 154.37 مليون جنيه (19.22 مليون دولار) انخفاضا من 162 مليونا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 0956 بتوقيت جرينتش بلغ سهم مدينة نصر للإسكان 22.21 جنيه بارتفاع 0.7 بالمئة.

(الدولار = 8.0300 جنيه مصري)

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية)
 