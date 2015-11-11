مقدمة 1-صافي ربح جي.بي أوتو المصرية يقفز 90% في الربع/3 رغم نقص العملة

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القاهرة 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة جي.بي أوتو المصرية لتجارة وتجميع السيارات اليوم الأربعاء إن صافي ربحها في الربع الثالث من العام قفز نحو 90 بالمئة على أساس سنوي رغم نقص العملة الأجنبية الذي أثر سلبا على عملياتها.

وذكرت الشركة أن أرباحها الصافية ارتفعت إلى 102.6 مليون جنيه (13.1 مليون دولار) في الربع الثالث من 54 مليونا قبل عام.

وأضافت أن الإيرادات ارتفعت 2.9 بالمئة إلى 3.17 مليار جنيه من 3.08 مليار قبل عام.

وجي.بي أوتو هي كبرى شركات تجميع وتوزيع السيارات المدرجة في مصر وهي الموزع لمركبات التوك توك ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تصنعها شركة باجاج الهندية. وتأثرت جي.بي أوتو بأزمة العملة التي زادت من صعوبة الاستيراد.

وتواجه مصر نقصا في العملة الأجنبية يعرقل نشاط الاستيراد ويضر الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تحاول فيه البلاد إعادة بناء اقتصادها.

غير أن زيادة الطلب في السوق المصرية خلال الربع الثالث ساهمت في تعويض بعض الآثار السلبية الناجمة عن أزمة العملة.

وقال رؤوف غبور الرئيس التنفيذي لشركة جي.بي أوتو "لم نبدأ في مواجهة هذا النقص المستمر في العملة الأجنبية على مستوى البلاد إلا في أواخر الربع (الثالث)."

وتوقف الإنتاج في بعض مصانع الشركة لمدة 20 يوما في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول بسبب تأخر بعض شحنات مدخلات الإنتاج.

وقال بيان للشركة "تتوقع الإدارة أن يظهر التأثير الكامل لمشكلة العملة الأجنبية في حجم مبيعات الربع الأخير من 2015 وإن كانت هناك زيادات تدريجية للأسعار ستطبق في السوق خلال الربع القادم."