هبوط صافي ربح عامر جروب المصرية 56.4% في الربع/3

القاهرة 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) المصرية اليوم الخميس أن صافي ربحها هبط 56.4 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وقالت عامر جروب في بيان إلى البورصة إنها حققت ربحا صافيا قدره 43.6 مليون جنيه (5.6 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 100 مليون جنيه قبل عام.

وحققت عامر جروب أرباحا بلغت 111.4 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة مع 168.5 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

كانت مجموعة عامر جروب وافقت في نوفمبر تشرين الثاني 2014 على تقسيم المجموعة إلى شركتين هما عامر جروب وبورتو جروب لتسهيل عملية جذب مستثمرين جدد للسوق ولكي تحظى المجموعة بقيمتها الحقيقية. وبدأ تداول سهمي عامر جروب وبورتو جروب في 22 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وبحلول الساعة 0844 بتوقيت جرينتش اليوم صعد سهم عامر جروب 2.3 بالمئة بينما قفز سهم بورتو جروب 2.5 بالمئة.