مقدمة 1-صافي ربح عامر جروب المصرية يهبط 56.4% في الربع/3

(لإضافة تفاصيل)

القاهرة 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) المصرية اليوم الخميس أن صافي ربحها هبط 56.4 بالمئة في الربع الثالث من العام وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع التكاليف والمصروفات الذي طغى على نمو الإيرادات.

وقالت عامر جروب العاملة في مجال العقارات في بيان إلى البورصة إنها حققت ربحا صافيا قدره 43.6 مليون جنيه (5.6 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 100.2 مليون جنيه قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة إلى 670.1 مليون جنيه في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول من 617.2 مليون قبل عام.

غير أن تكلفة الإيرادات قفزت إلى 444.4 مليون جنيه في الربع الثالث من 351.3 مليون قبل عام بينما زادت مصروفات تشغيل إلى 34.9 مليون جنيه من 8.95 مليون جنيه قبل عام.

كانت مجموعة عامر جروب وافقت في نوفمبر تشرين الثاني 2014 على تقسيم المجموعة إلى شركتين هما عامر جروب وبورتو جروب لتسهيل عملية جذب مستثمرين جدد للسوق ولكي تحظى المجموعة بقيمتها الحقيقية. وبدأ تداول سهمي عامر جروب وبورتو جروب في 22 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام حققت عامر جروب أرباحا بلغت 111.4 مليون جنيه مقارنة مع 168.5 مليون في نفس الفترة من العام الماضي. وزادت الإيرادات إلى 1.5 مليار جنيه في الأشهر التسعة من 1.2 مليار قبل عام.