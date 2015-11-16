صافي ربح المصرية للاتصالات يقفز نحو 360% في الربع/3

القاهرة 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الاثنين إن صافي أرباحها قفز نحو 360 بالمئة في الربع الثالث.

وبلغ صافي ربح الشركة 1.203 مليار جنيه (153.26 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 262 مليونا قبل عام فيما ارتفعت الإيرادات إلى 2.933 مليار جنيه مقابل 2.717 مليار في الربع المقابل من 2014.

وزاد صافي ربح المصرية للاتصالات في تسعة أشهر إلى 2.135 مليار جنيه مقابل 1.024 مليار قبل عام بينما تراجعت إيراداتها إلى 8.720 مليار جنيه مقابل 9.149 مليار.