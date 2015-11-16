مقدمة 1-صافي ربح المصرية للاتصالات يقفز نحو 360% في الربع/3

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القاهرة 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان اليوم الاثنين إن صافي أرباحها قفز نحو 360 بالمئة في الربع الثالث وهو ما عزته إلى تعديل قانون ضرائب الشركات.

وبلغ صافي ربح الشركة 1.203 مليار جنيه (153.26 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 262 مليونا قبل عام فيما ارتفعت الإيرادات ثمانية بالمئة إلى 2.933 مليار جنيه مقارنة مع 2.717 مليار في الربع المقابل من 2014.

وقال أسامة ياسين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات في بيان إلى البورصة "جاء أداء الشركة خلال الربع الثالث قويا حيث شهدت الشركة زيادة ملحوظة في صافي الربح مدفوعا بشكل رئيسي بإجراء تعديلات على قانون الضريبة على توزيعات الأرباح فضلا عن تخفيض الضريبة على الشركات بأثر رجعي اعتبارا من 1 يناير 2015 من 30 بالمئة ليصبح 22.5 بالمئة"

وأضاف "بناء عليه تم رد ضرائب مؤجلة بقيمة 613 مليون جنيه مصري وانخفاض ضريبة الشركات عن فترة التسعة أشهر من عام 2015 بإجمالي قيمة 371 مليون جنيه مصري."

وزاد صافي ربح المصرية للاتصالات في تسعة أشهر إلى 2.135 مليار جنيه مقابل 1.024 مليار قبل عام بينما تراجعت إيراداتها إلى 8.720 مليار جنيه من 9.149 مليار.

وفي بيان صحفي ذكرت الشركة أن عدد مشتركي الإنترنت الفائق السرعة زاد 174 ألف مشترك في الربع الثالث من 2015 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل حصتها في تلك السوق إلى 71.9 بالمئة.

وأضافت أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي في الربع الثالث بلغ 1.6 مليار جنيه وهو ما أرجعته "بصفة أساسية إلى الاستثمار في تحديث شبكات الإتاحة وإحلال التكنولوجيا المعتمدة على الكوابل النحاسية واستبدالها بتكنولوجيا الألياف الضوئية".