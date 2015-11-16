نمو صافي ربح العربية للأسمنت في مصر 30% في الربع/3

القاهرة 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة العربية للأسمنت في مصر اليوم الاثنين نمو صافي ربحها 29.6 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة أن أرباحها الصافية بلغت 121.717 مليون جنيه (15.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر أيلول مقابل 93.913 مليون قبل عام.

ونزلت مبيعات الشركة إلى 582.805 مليون جنيه من 648.310 مليون في الربع الثالث من 2014.

والعربية للأسمنت مملوكة لمستثمرين مصريين وشركة سمنتوس لا يونيون الأسبانية.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي زادت أرباح الشركة 22 بالمئة لتبلغ 246.27 مليون جنيه مقابل 201.81 مليون قبل عام.

وتراجعت المبيعات قليلا في الشهور التسعة الأولى من 2015 لتصل إلى 1.735 مليار جنيه من 1.804 مليار قبل عام.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للعربية للأسمنت خمسة ملايين طن سنويا وحصتها السوقية نحو ثمانية بالمئة.