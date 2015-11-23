مقدمة 2-أوراسكوم كونستراكشون تتوقع نموا بقطاعي الكهرباء والنقل

(لإضافة مقابلة مع الرئيس التنفيذي وتفاصيل وخلفية)

من أحمد أبو العينين

القاهرة 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تعول أوراسكوم كونستراكشون التي انفصلت عن أو.سي.آي ان.في في مارس آذار على حاجة مصر إلى التوسع في توليد الكهرباء وعلى طلبيات البنية التحتية للنقل من أجل دفع النمو في السنوات المقبلة.

وأعلنت الشركة المدرجة في القاهرة ودبي اليوم الاثنين تحقيق 24.5 مليون دولار ربحا صافيا في الربع الثالث من العام وقالت إنها ستدفع توزيعات نقدية للمرة الأولى العام القادم قيمتها الإجمالية 0.36 دولار للسهم.

ولا تتوافر أرقام للمقارنة مع العام الماضي نظرا لانفصال الشركة حديثا لكن صافي ربح الربع الثاني بلغ 35.2 مليون دولار.

وأشار أسامة بشاي الرئيس التنفيذي للشركة إلى دفتر طلبيات التوريد قيد التنفيذ القياسي كمؤشر على النمو حيث بلغت قيمته 6.7 مليار دولار في سبتمبر أيلول منها حوالي 30 بالمئة لأعمال الكهرباء. وبلغت إيرادات الشركة 1.145 مليار دولار في الربع الثالث.

ويتعلق 46 بالمئة من الطلبيات بمشاريع في مصر و38 بالمئة في الولايات المتحدة حيث توجد وحدة تابعة للشركة.

وقال بشاي إن الكهرباء هو قطاع النمو الأكبر للشركة في مصر عام 2015.