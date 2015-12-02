أرباح السويدي اليكتريك المصرية تقفز 188% في الربع/3

القاهرة 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة السويدي اليكتريك المصرية أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي اليوم الأربعاء نمو صافي أرباحها بنسبة 188 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي الربح المجمع للشركة المصرية 298.946 مليون جنيه (38.2 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 103.734 مليون قبل عام.

وزادت الإيرادات ثلاثة بالمئة لتبلغ 4.432 مليار جنيه في الربع الثالث مقارنة مع 4.302 مليار قبل عام.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام قفزت أرباح الشركة 230.5 بالمئة لتبلغ 1.104 مليار جنيه مقارنة مع 333.877 قبل عام.

وزادت الإيرادات 21 بالمئة إلى 15.520 مليار جنيه في الفترة بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول مقابل 12.812 مليار قبل عام.